شكرا لقرائتكم خبر عن «تايتشو» و«هانجتشو» تفرضان إجراءات حجر صحي على سكانهما خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدينتا تايتشو، وهانجتشو، شرقي الصين، اللتان تضمّان مقرّ مجموعة التجارة الإلكترونية «علي بابا»، واللتان تبعدان مئات الكيلومترات عن مركز تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، الثلاثاء، أنهما فرضتا قيوداً على حركة السكّان من أجل الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة البلديات في المدينتين إنه سيُسمح لفرد واحد فقط، من كل عائلة صينية بالخروج، مرة كل يومين، للتبضّع. ويتعلق هذا الإجراء بنحو تسعة ملايين شخص.

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