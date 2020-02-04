ساندرز يؤكد فوزه بنتائج انتخابات أيوا وبوتيدجيدج يعتبر نفسه منتصراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد السناتور بيرني ساندرز الذي يمثل الجناح اليساري للحزب الديمقراطي أنه جاء في الطليعة متقدماً على بيت بوتيدجيدج في الانتخابات التمهيدية التي جرت في ولاية أيوا الأمريكية لاختيار المرشح الديمقراطي للاقتراع الرئاسي المقبل، حسب أرقام جزئية جمعها ونشرت ليل الاثنين الثلاثاء. وقال ساندرز «عندما تعلن النتائج، أشعر أننا سنرى نجاحاً جميلاً جداً هنا في أيوا»، مؤكد أن «هذا اليوم يشكل بداية نهاية دونالد ترامب».

من جهته، ألقى بوتيدجيدج منافس ساندرز خطاباً حماسياً ذهب فيه إلى حد اعتبار نفسه «منتصراً». وقال «أيوا فاجأت البلاد».

وأعلن فريق حملة ساندرز هذه المعطيات التي تشمل حوالي 40 في المئة من مراكز التصويت «بسبب عجز الحزب الديمقراطي في أيوا عن نشر نتائج مساء يوم الاثنين».

وتفيد هذه الأرقام أن ساندرز حصل على 28,62 في المئة، مقابل 25,71 في المئة للمعتدل بوتيدجيدج، و18,42 في المئة للسناتورة إليزابيث وارن.

وحل نائب الرئيس السابق جو بايدن في المرتبة الرابعة بـ15,08 في المئة فيما يعد أداء سيئاً للرجل الذي بقي لأشهر في طليعة استطلاعات الرأي.

وكان السباق إلى البيت الأبيض انطلق داخل الحزب الديمقراطي بمشاركة أكثر من 24 طامحاً إلى منافسة المرشح الجمهوري ترامب، بعضهم بدأ جهوده منذ عام. لكن لم يبق الآن، قبل تسعة شهور من تاريخ الانتخابات، سوى 11 منهم.

ومن المرجح أن يتقلّص مجال المنافسة أكثر عقب انتخابات الولاية المُهمّة التي تقدم أول نتائج موثوقة في سباق سيحدد التوجه المستقبلي للحزب وحامل لوائه في الانتخابات الرئاسية في 2020.