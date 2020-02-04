السلطات الإندونيسية تلغي مسابقة لتحرير تمساح من إطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت إندونيسيا مسابقة تقدم من خلالها مكافأة نقدية لأي شخص شجاع يتمكن من إزالة إطار دراجة نارية عالق حول عنق تمساح عملاق.

وقالت السلطات في بالو، عاصمة سولاويزي الوسطى، إنه لم يتقدم أي صياد لمواجهة التحدي المتمثل في تحرير التمساح الذي يبلغ طوله أربعة أمتار من الإطار العالق حول رقبته. وأطلقت المسابقة الشهر الماضي لكنها احتلت عناوين الصحف قبل أيام، عندما عرض تقديم مكافأة مالية غير محددة بموجبها. ولم تقدم وكالة البيئة المحلية إلا القليل من التفاصيل حول المكافأة، أو كيف يمكن للراغبين إزالة الإطار من دون تعرضهم للخطر.

وحاولت السلطات المحلية جاهدة لسنوات إيجاد طريقة لتخليص هذا التمساح من الإطار، بعد انتشار مقطع فيديو يبينه وهو يعاني صعوبات في التنفس ما قد أثار مخاوف من أن الإطار كان يقتله ببطء. وقال مسؤولون إن فريقاً من وزارة البيئة سيضاعف جهوده لتحرير التمساح من القبضة المطاطية.