شكرا لقرائتكم خبر عن أطراف النزاع في ليبيا توافق على تحويل «الهدنة» إلى «وقف دائم لإطلاق النار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق ممثلو أطراف النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف، على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا الثلاثاء. وقال غسان سلامة للصحفيين «تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه».

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