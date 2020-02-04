شكرا لقرائتكم خبر عن هونغ كونغ تسجل ثاني وفاة خارج الصين وبلجيكا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت هونغ كونغ الثلاثاء ثاني وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد الفلبين وخارج الصين. كما أعلنت السلطات البلجيكية عن أول إصابة مؤكدة لديها بالفيروس لشخص من بين 9 عائدين من ووهان الصينية.

وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن وفاة رجل في التاسعة والثلاثين من العمر شخصت حالته على أنها إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام، وأشارت إلى أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات بسبب مشاكل صحية يعانيها سابقاً وأدت إلى تعقيد معالجته. وكان المريض قد زار ووهان الشهر الماضي.

كما أعلنت الصين الثلاثاء عن 64 وفاة جديدة ـ رقم قياسي ليوم واحدـ ناجمة عن الفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 425 مع أكثر من 20 ألف إصابة في أنحاء البلاد. وتسعى الصين بصعوبة لاحتواء الفيروس رغم تفعيل تدابير غير مسبوقة مثل عزل أكثر من خمسين مليون شخص في مقاطعة هوباي حيث ظهر الوباء. وأقرت القيادة الشيوعية الصينية في اعتراف نادر من نوعه الاثنين، بـ«قصور وصعوبات في الرد على الوباء». وطالبت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بتحسين «الجهاز الوطني لمواجهة الحالات الطارئة»، بحسب وكالة الصين الجديدة للأنباء. كما أكد المكتب السياسي أنه «من الضروري تعزيز مراقبة السوق، وتطبيق حظر حازم واتخاذ إجراءات صارمة ضد أسواق الحيوانات البرية غير القانونية وتجارتها». وقالت الحكومة أيضاً إنها بحاجة «عاجلة» لمستلزمات طبية للوقاية مثل الأقنعة الطبية وبزات ونظارات الوقاية ضمن جهود السيطرة على تفشي الفيروس.

وانتقل الفيروس حتى الآن إلى أكثر من21 دولة بعد انضمام بلجيكا كأحدث الدول التي أكدت ظهور حالة مصابة لديها. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أيام عن حالة طوارئ صحية على مستوى العالم بسبب انتشار الطور المستحدث من فيروس كورونا، كما دفع بالعديد من الحكومات لفرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات من وإلى الصين.