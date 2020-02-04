دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جديد التطبيقات: OpenBoard لوحة مفاتيح بسيطة وعملية تحترم الخصوصية على أندرويد

© Tech World قدمت بواسطة جديد التطبيقات: OpenBoard لوحة مفاتيح بسيطة وعملية تحترم الخصوصية على أندرويد

OpenBoard هو تطبيق جديد يُوفّر لك لوحة مفاتيح بسيطة وفعّالة تحترم خصوصيتك على أندرويد.

هناك العشرات من تطبيقات لوحات المفاتيح على متجر جوجل بلاي، ولحسن الحظ تختلف هذه اللوحات في قدراتها وما تُقدّمه للمستخدمين، ومما لاشك فيه، هناك بعض اللوحات يعتمد عليها غالبية المستخدمين، على سبيل المثال لوحة سويتفكي ولوحة جي بورد من جوجل وغيرها، OpenBoard لوحة مفاتيح جديدة على أندرويد، وتحمل شعار “احترام الخصوصية للمستخدمين”، وهي بطبيعة الحال قادمة ببعض المميزات القوية.

على سبيل المثال، تُعدّ لوحة OpenBoard مفتوحة المصدر، وتتضمن تصحيحًا للنصوص وثيمات مختلفة أبرزها الثيم الساطع والثيم المُظلم، فضلًا عن مجموعة من الرموز التعبيرية، كذلك، من الممكن تطبيق التخطيطات المخصصة (QWERTY و QWERTZ)، وحتى تمكين المفتاح من تغيير اللغة وضبط ارتفاع لوحة المفاتيح.

وليس هذا فحسب، بل تُوفّر اللوحة أيضًا، خيارات تصحيح النص مع القدرة على حظر الكلمات المسيئة، وضبط التصحيح التلقائي وإظهار اقتراحات للتصحيحات، بما في ذلك أسماء جهات الاتصال والكلمة التالية، وغير ذلك الكثير.

Advertisements

أخيرًا، من أجل استخدام لوحة المفاتيح هذه، من الضروري تمكينها عن طريق تحديد اللوحة في إعدادات “اللغة والإدخال”، ومن ثم تحديدها كأسلوب إدخال للنص، وفي الختام تُعدّ لوحة مفاتيح OpenBoard مجانية وبشكل كامل، وليس هناك أي إعلانات أو أي عمليات شراء داخلية، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.4 فأحدث.

تحميل تطبيق OpenBoard على أندرويد.

التدوينة جديد التطبيقات: OpenBoard لوحة مفاتيح بسيطة وعملية تحترم الخصوصية على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.