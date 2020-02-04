شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تخصيص 500 مليون درهم لتحسين الحياة فى أحياء دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اليوم، الشيخ محمد بن راشد، آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الاجتماع الثالث لمجلس دبى، حيث أصدر مجموعة من القرارات الهامة فيما يتعلق بالمواطنين فى دبى، وكذلك أطلق حملة "حياتنا" لتطوير المرافق، وتشكيل مجالس للأحياء فى دبى من المتقاعدين.

وقال بن راشد عبر حسابه على تويتر، "ترأست اليوم الاجتماع الثالث لمجلس دبي وأول قراراتنا تخصيص 500 مليون درهم لتحسين الحياة في أحياء المواطنين بدبي بناء على ما يرغبون به وليس بناء على ما تخططه لهم الدوائر الحكومية .. خصصنا صفحة لاستقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق التي يريدونها في أحيائهم"



الشيخ محمد بن راشد

وتابع: "سنطلق من مجلس دبي حملة حياتنا لجمع الأفكار لكافة المرافق المجتمعية التي ستطور جودة الحياة في الأحياء السكنية للمواطنين بدبي .. أو عبر موقع http://Dubaicouncil.ae .. وكلفنا مفوض البنية التحتية بمتابعة الأفكار وتصنيفها وتنفيذها".



تشكيل مجالس للأحياء

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وأضاف: "كما أقررنا اليوم تشكيل مجالس للأحياء في دبي من المتقاعدين من أصحاب الخبرة .. وهدفها رفع احتياجات المواطنين .. واقتراح الفعاليات والمبادرات لتطوير الأحياء ..وتحسين جودة الحياة في أحياء دبي .. وكلفنا مفوض خدمات المواطنين معالي عبدالله المري بالتنفيذ الفورى".



من اجتماع اليوم

واستطرد: "ووجهنا اليوم في مجلس دبي أيضا بإعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة لمن لا تتجاوز تكلفة بناء مساكنهم 4 مليون درهم ... هذه قراراتنا اليوم في مجلس دبي .. والقادم أفضل .. وسيبقى المواطن أولاً، وثانياً وثالثاً كما نكرر دائما، كذلك إعفاء 422 مواطنا من أصحاب القروض السكنية المتعثرة من ديونهم للبرنامج ... وإعفاء كافة المواطنين من رسوم الرهن العقاري الخاص بالقروض السكنية"

وأختتم، "وأمرنا اليوم في مجلس دبي ببناء 12 مجلسا متكاملا في كافة أحياء دبي ..لتكون ملتقى للمواطنين .. وأماكن لتجمعهم وفعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية .. وكلفنا معالى مطر الطاير مفوض البنية التحتية بمتابعة التنفيذ الفورى .. وستشرف مجالس الأحياء على برامج وفعاليات وخطط هذه المراكز"