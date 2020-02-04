شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 6 فلسطينيين بينهم سيدة من محافظة الخليل جنوب الضفة، كما اعتقلت آخر عقب مداهمة وتفتيش منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بالإضافة إلى اعتقال فلسطينيين اثنين من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله أحدهما أسير محرر، وفلسطيني من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وفلسطينيين اثنين من محافظة طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاط على المواطنين في مخيم (عقبة جبر) جنوب مدينة (أريحا)، إثر مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للمخيم، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المعدني. وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة (جباليا)، فيما توغل عدد من آلياتها العسكرية في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوبا، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين. Advertisements وأصيب عدد من الأسرى في سجن (عوفر) خلال عملية القمع التي نفذتها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، وتم تحويل 4 أسرى منهم إلى التحقيق بزعم مواجهة أسير سجانا وإصابته بجروح.

وأصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أمس الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،وفا، أن شابين نقلا إلى مستشفيات الخليل عقب إصابتهما بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.

فى السياق، اعتدى مستوطنو "رمات يشاي" المقامة على أراضي الفلسطينيين في حي "تل الرميدة"، وسط مدينة الخليل، على عائلة تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها.. فيما قامت قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان بحماية المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم أو الخروج من منزلهم.