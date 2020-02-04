شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: لا إصابات بـ "كورونا" بين طاقم الباخرة الصينية التى رست فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، أن جميع أفراد طاقم الباخرة الصينية التى وصلت إلى المياه الإقليمية اللبنانية فجر اليوم، بصحة جيدة ولا يبدو عليهم مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه أعطى الإذن برسو الباخرة فى ميناء بيروت، وأثارت مسألة دخول الباخرة القادمة من الصين والتى تحمل كميات من البضائع، حالة قلق واسعة فى لبنان خشية أن يكون أى من أفراد طاقمها يحملون فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذى دعا وزارة الأشغال إلى إصدار قرار يوم السبت الماضى بالامتناع عن استقبال الباخرة لحين خضوع طاقمها لفحص طبى يثبت خلوهم من الفيروس.

وأشار وزير الصحة اللبنانى - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - إلى أن فريقا من الحجر الصحى صعد على متن الباخرة قبل رسوها فى ميناء بيروت، وجرى كشف دقيق على كامل الطاقم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم التأكد من أن جميع أفراد الطاقم بصحة جيدة ولا يعانون من أية حالة مرضية ولا يبدو عليهم مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا، وبناء عليه، أعطى الإذن برسو الباخرة.



ولفت إلى أن الباخرة كانت قد أبحرت من الشرق الأقصى قبل أكثر من 17 يوما، ما يعنى انقضاء فترة حضانة المرض وبروز عوارضه لو أن هناك إصابات به، كما أن الباخرة عبرت عدة موانىء فى دول أخرى بالمنطقة أجريت فيها فحوصات طبية دقيقة لطاقمها للتأكد من سلامة صحتهم، وشدد وزير الصحة اللبنانى على أنه لا يوجد ما يستدعى الهلع بالنسبة إلى البضائع المستوردة من الصين، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا لا يبقى حيا فوق أسطح الأشياء مثل الرسائل والطرود، ولا ينتقل إلا بواسطة الأجسام الحية.

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 25 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل ست حالات جديدة، وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سى إن بى سى) الأمريكية - "إن من بين الحالات الجديدة 4 مواطنين تايلانديين، هم زوجان قاما بزيارة اليابان، وسائقان كان معهما ركاب صينيون فى تايلاند"، ويمكن أن يصيب فيروس (كورونا) الجديد الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكان وزير الصحة العامة فى تايلاند أنوتين شارنفراكول، قال إن حكومة بلاده ستقوم بإجلاء 142 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا الجديد بها، ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم البحرية الملكية التايلاندية قوله إن "الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سنضعهم في الحجر الصحى فى منشأة بحرية لمدة 14 يوما على الأقل.

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وأفادت تقارير إعلامية بأن الطائرة التي ستقوم بإجلاء المواطنين التايلانديين من مدينة "ووهان" سيكون على متنها ثمانية مسئولين طبيين لمساعدة الركاب ، بالإضافة إلى طاقمها.

وكانت وزارة الصحة العامة التايلاندية قد أعلنت الجمعة الماضي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات إصابة جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بـ 3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها اليوم الثلاثاء، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.

وأضافت اللجنة أن 2788 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.