هنية يبحث مع رئيس الحكومة المغربية مخاطر "صفقة القرن"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، مخاطر صفقة القرن المزعومة، على القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "هنية" مع "العثماني"، بحسب بيان مقتضب صادر عن "حماس"، ووصل "الخليج 365" نسخة منه.

وبحث الطرفان، وفق البيان، "تأثير الصفقة على القضية الفلسطينية، وتجاوزها لثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني".

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وأشار هنية، خلال المكالمة، إلى "الجهود المبذولة لتوحيد الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة، وأهمية الدعم العربي، وإسناد الفلسطينيين".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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