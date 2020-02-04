المغرب: تفكيك خلية كانت تسعى لإعلان ولاية لداعش بالبلاد

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365



أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، تفكيك "خلية إرهابية" كانت تستعد لإعلان ولاية تابعة لتنظيم "داعش" في البلاد.

جاء ذلك في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارت داخلية)، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وأوضح البيان أن الخلية "تتكون من 6 أفراد ينشطون بـ3 مدن، وتتراوح أعمارهم بين 18 و59 سنة".



وأضاف أن "عناصر هذه الخلية يتبنون الفكر المتطرف، وينشطون بين مدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال (شمال)".



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وأشار أن "الأبحاث الأولية تفيد بأن أفراد هذه الخلية الموالين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم".



وحسب البيان، "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في الخلية الإرهابية".



وحسب وزارة الداخلية المغربية، فإن إستراتيجية مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك 200 خلية إرهابية منذ 2003 بمعدل خلية شهريا.



وقالت الداخلية في بيان سابق، إن هذه الإستراتيجية تعتمد أيضا على إصلاح المجال الديني وتنمية المناطق المهمشة، بالإضافة إلى برنامج "مصالحة" الخاص بسجناء التطرف والإرهاب.



وأفاد البيان أنه تم "تفكيك 13 خلية إرهابية في 2019 قبل وصولها مرحلة التنفيذ".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.