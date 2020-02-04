تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى إدلب

هطاي/ الخليج 365
أرسل الجيش التركي إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب السورية، كبائن حراسة متنقلة تتميز بمقاومتها للرصاص.
وانطلقت 10 شاحنات محمّلة بكبائن الحراسة المتنقلة، الثلاثاء، من قضاء ريحانلي، إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب.
ودخلت الشاحنات التركية إلى الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
من جانب آخر يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات إضافية إلى وحداتها العسكرية العاملة قرب الحدود السورية.
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