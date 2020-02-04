إصابة عدد من المعتقلين الفلسطينيين في سجن إسرائيلي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الثلاثاء، إن عددا من المعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، أصيبوا خلال عملية "قمع" نفذتها قوات خاصة إسرائيلية، يوم الإثنين.

وأشار النادي إلى أنه لم يعرف بعد طبيعة الإصابات، وأنه جرى تحويل أربعة معتقلين للتحقيق، فيما نقل 38 معتقلا لسجون ريمون، والنقب، ونفحة وأيلون، جنوبي إسرائيل.

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ويقبع في سجن عوفر، نحو ألف معتقل فلسطيني بينهم أطفال، بحسب نادي الأسير.

والإثنين، أصيب حارس سجن إسرائيلي، بجروح طفيفة، إثر قيام معتقل فلسطيني، بطعنه في سجن "عوفر"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، إن معتقلا، ينتمي لحركة "حماس"، (لم تكشف عن هويته)، هاجم الحارس، عند قرابة الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وأصابه بجروح طفيفة في الرقبة، حيث أحيل للمستشفى لتلقي العلاج.

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