الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة عن طريق البحر لغزة

القدس/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قواته، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، أحبطت قبل نحو ثلاثة أشهر، محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية، شمالي منطقة سيناء المصرية.

وأضاف الجيش، في تصريح اطّلعت "الخليج 365" على نسخة منه، إن منظومة السيطرة البحرية، رصدت قاربا مشتبه به، ووجهت نحوه جنود سلاح البحرية.

وبيّن أن قوات سلاح البحرية أوقفت القارب، بعد مطاردته، ونقلت "الناشطيْن اللذين كانا على متنه للتحقيق لدى قوات الأمن".

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وأوضح أن التحقيقات التي أجريت مع الناشطيْن اللذيْن تواجدا على متن القارب، كشفت أنه كان يحمل أسلحة مُعدّة لاستخدام "قوات الكوماندوز البحري التابعة لحركة حماس ".

ونشر الجيش، مقطع فيديو، قال إنه يظهر رصد ومطاردة القارب الذي كان يحاول تهريب الأسلحة.

ولم تصدر حركة حماس، ردا فوريا على ما ذكره الجيش الإسرائيلي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.