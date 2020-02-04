شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتورط في واقعة التحرش بفتاة داخل أحد أسواق وادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع واقعة التحرش بفتاة داخل أحد أسواق المحافظة.
وأكدت المصادر، أن رجال الأمن نجحوا خلال ٧٢ ساعة من تحديد هوية الشخص المتهم وضبطه، بمتابعة وإشراف من محافظة وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك.
وكانت الجهات الأمنية قد قامت بعمليات التحري اللازمة عن واقعة التحرش، التي وثّقها فيديو عبر كاميرات مراقبة داخل أحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط المتورط في واقعة التحرش بفتاة داخل أحد أسواق وادي الدواسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.