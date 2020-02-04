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ضبط المتورط في واقعة التحرش بفتاة داخل أحد أسواق وادي الدواسر

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع واقعة التحرش بفتاة داخل أحد أسواق المحافظة.

وأكدت المصادر، أن رجال الأمن نجحوا خلال ٧٢ ساعة من تحديد هوية الشخص المتهم وضبطه، بمتابعة وإشراف من محافظة وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك.

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وكانت الجهات الأمنية قد قامت بعمليات التحري اللازمة عن واقعة التحرش، التي وثّقها فيديو عبر كاميرات مراقبة داخل أحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر.

 

 

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