شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جمل.. العناية الإلهية تنقذ معلمات بالسعودية من حادث فى الطائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباشر الجهات المعنية فى منطقى الطائف بالمملكة العربية السعودية ، حادثاً لحافلة معلمات بعد اصطدامها بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني" التابعة لمحافظة الطائف؛ حيث أُصيب سائق الحافلة.

وأكّد شاهد عيان أن العناية الإلهية أنقذت معلمات وسائقهن من حادث اصطدام الحافلة التي تقلهم بجمل سائب على طريق "عشيرة - المحاني"، مبيناً أن الحادثة أصيب خلالها السائق وباشرتها الجهات المعنية.





وجدّد شاهد العيان المطالبات بوضع حد لمعاناتهم مع الطريق الذي يعاني تهالكه ومرور الشاحنات وضيقه ووجود الإبل السائبة على الطريق.

Advertisements