شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. اصطدام حافلة معلمات بـ«جمل سائب» في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعرضت حافلة معلمات لحادث مروري بعد اصطدامها بجمل سائب على طريق “عشيرة – المحاني” التابعة لمحافظة الطائف. وتسبب الحادث في إصابة سائق الحافلة، حيث باشرت الجهات المعنية موقع الحادث. Advertisements

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