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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة هيونداي تعلق بعض خطوط إنتاج السيارات بسبب تفشي "كورونا" الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت شركة هيونداي موتور تعليق بعض خطوط إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، بسبب نقص المكونات التي تأتي من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن متحدث باسم هيونداي أنها تتشاور بشأن وقف مزيد من خطوط الإنتاج اعتمادا على مستقبل التطورات بشأن ذلك الفيروس.
وذكر السلطات الصحية في الصين ، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 20 ألفا و438 شخصا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.
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