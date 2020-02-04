تحديثات جديدة من أبل على تطبيق Maps

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل تحديث تطبيق الخرائط Maps الخاص بها من خلال توفير طريقة عرض أفضل وعناوين أكثر دقة.



ويمتاز تطبيق الخرائط الجديد بتوفير المعلومات للمشاة والكثير من التفاصيل بشكل أساسي؛ حيث يتم عرض المناظر الأكثر تفصيلا للشوارع والمباني والحدائق والمطارات ومراكز التسوق، كما يتم توفير خرائط لداخل المباني في بعض الأحيان.

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وتروج الشركة الأمريكية للإصدار الجديد من خلال عمل وظيفة الملاحة بصورة أسرع وأكثر دقة.

وتبعا للمدينة فإنه يتم توفير المعلومات المتعلقة بالحالة المرورية في الزمن الحقيقي، وعند استعمال وظيفة الملاحة فإنه يمكن إخبار الآخرين بموعد الوصول المتوقع بنقرة إصبع.

وتسعى شركة أبل للتفوق على التطبيقات المنافسة من خلال جوانب الخصوصية وحماية البيانات؛ حيث لا يتطلب استعمال تطبيق الخرائط قيام المستخدم بتسجيل الدخول، علاوة على أنه لا يتم ربط تطبيق الخرائط بمُعرّف أبل Apple ID.

ولإخفاء موقع المستخدم على خوادم أبل، فإنه يتم تحويل الموقع الدقيق إلى خوادم أقل دقة عند البحث عنه بعد 24 ساعة، علاوة على تأكيد الشركة الأمريكية على عدم القيام بتخزين عمليات البحث أو سجل المواقع على خوادمها.