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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديثات جديدة من أبل على تطبيق Maps والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة أبل تحديث تطبيق الخرائط Maps الخاص بها من خلال توفير طريقة عرض أفضل وعناوين أكثر دقة.
ويمتاز تطبيق الخرائط الجديد بتوفير المعلومات للمشاة والكثير من التفاصيل بشكل أساسي؛ حيث يتم عرض المناظر الأكثر تفصيلا للشوارع والمباني والحدائق والمطارات ومراكز التسوق، كما يتم توفير خرائط لداخل المباني في بعض الأحيان.
وتروج الشركة الأمريكية للإصدار الجديد من خلال عمل وظيفة الملاحة بصورة أسرع وأكثر دقة.
وتبعا للمدينة فإنه يتم توفير المعلومات المتعلقة بالحالة المرورية في الزمن الحقيقي، وعند استعمال وظيفة الملاحة فإنه يمكن إخبار الآخرين بموعد الوصول المتوقع بنقرة إصبع.
وتسعى شركة أبل للتفوق على التطبيقات المنافسة من خلال جوانب الخصوصية وحماية البيانات؛ حيث لا يتطلب استعمال تطبيق الخرائط قيام المستخدم بتسجيل الدخول، علاوة على أنه لا يتم ربط تطبيق الخرائط بمُعرّف أبل Apple ID.
ولإخفاء موقع المستخدم على خوادم أبل، فإنه يتم تحويل الموقع الدقيق إلى خوادم أقل دقة عند البحث عنه بعد 24 ساعة، علاوة على تأكيد الشركة الأمريكية على عدم القيام بتخزين عمليات البحث أو سجل المواقع على خوادمها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.