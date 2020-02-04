أول صورة لمبارك بعد إجرائه عملية جراحية

دبي - بواسطة محمد فارس نشر عمر مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر حسابه الخاص على موقع الصور «انستجرام»، أول صورة لمبارك بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

وظهر مبارك مرتديًا روبا منزليا، وقبل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: «‏كل الحب والتقدير».

وكان مبارك قد أجرى عملية جراحية مؤخرًا، وقال نجله علاء مبارك في حسابه على «تويتر»: «أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله».

Advertisements