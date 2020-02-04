دبي - بواسطة محمد فارس Memorigi أفضل تطبيق لتنظيم وتخطيط حياتك اليومية © Tech World قدمت بواسطة

Memorigi هو تطبيق يتيح لك زيادة الإنتاجية من خلال قائمة مهام ومخطط أنشطة وتذكيرات وأكثر.

متابعة لكل ما هو مهم ومفيد في عالم التطبيقات، معنا لهذا اليوم أحد التطبيقات المطروحة مؤخرًا على متجر جوجل بلاي، وهو تطبيق Memorigi الذي يُتيح لك إنشاء قوائم بسيطة للأنشطة والأهداف قصيرة وطويلة الأجل، على سبيل المثال جداول زمنية متكررة للأنشطة مثل الاجتماعات الأسبوعية، والأنشطة التي تحدث كل ساعة لعدد معين من المرات، على أن يتم تحديد التذكيرات بناءً على الموقع مع إمكانية التخصيص عبر الألوان والرموز والنغمات بغية تنظيم أفضل.

كما ويأتي التطبيق بأدوات أكثر قوة وفائدة، مع الإشارة أن جميع ما يلي يتطلب عملية شراء من داخل التطبيق، ومنها خاصية الإحصائيات والهادفة لتتبع التقدم المحرز، والقدرة على مشاركة الأنشطة التعاونية مع ما يصل إلى 20 شخص، فضلًا عن تحميل مرفقات الملفات ذات الصلة مع الأنشطة.

وليس هذا فحسب، حيث هناك ميزة مزامنة البيانات في الوقت الحالي على أجهزة متعددة، والقدرة على قراءة النص بصوت عال، وعملية التخطيط التلقائية بناءً على حالة الطقس وأكثر من ذلك بكثير.

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أخيرًا، تطبيق Memorigi متاح للتحميل مجّانًا على أندرويد، وكما أشرنا سابقًا، يتضمن التطبيق عملية شراء اختيارية لإلغاء قفل الميزات المذكورة أعلاه، ويكفي للاستفادة من التطبيق أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Memorigi على أندرويد.

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