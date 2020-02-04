وزير الدفاع التركي يعزي شهداء بلاده في إدلب السورية

أنقرة/ الخليج 365

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، عن تعازيه لشهداء الجيش التركي الذي سقطوا جراء قصف النظام السوري بمحافظة إدلب.

وقال أكار في تغريدة على حساب وزارة الدفاع التركية: "ليس إلى التراب، بل ندفنكم في أحشائنا، فالوطن مدين لكم".

وأرفق أكار تغريدته بصور الشهداء العسكريين السبعة.

من جانبه أعرب رئيس الأركان التركي يشار غولر، عن تعازيه في استشهاد الجنود الأتراك بقصف النظام السوري.

والإثنين، استشهد 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.

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وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن القوات التركية ردّت فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن القوات التركية موجودة بالمنطقة لمنع نشوب اشتباكات في إدلب، وأن النظام السوري أطلق النار ضدها رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.



ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

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