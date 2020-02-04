استهداف مخزن سلاح للجيش اليمني في مأرب

شكري حسين / الخليج 365

هز انفجار عنيف مخزن سلاح للجيش اليمني في محافظة مأرب شرقي البلاد، حسب مصدر عسكري وموقع تابع للجيش اليمني.

وقال المصدر، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "انفجارا عنيفا هز مخزن سلاح في منطقة صحن الجن بالمنطقة العسكرية الثالثة، بمحافظة مأرب تسبب في انفجارات ضخمة سمع صداها في أنحاء متفرقة من المدينة".

وأضاف أن الانفجارات ناتجة عن استهداف مخزن الأسلحة في المنطقة بطائرة مسيرة "حوثية".

ولفت إلى أن طائرات مسيرة حلقت فوق معسكر صحن الجن قبل استهداف مخزن السلاح بدقائق.

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من جانبه، أفاد موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني بأنه تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف، مؤكدا عدم وجود أي خسائر في الأرواح.

وقبل أسبوعين استهدفت جماعة الحوثيين معسكرا للقوات الحكومية في ذات المحافظة أدى إلى مقتل 110 مجندين بمعسكر الاستقبال، وإصابة أكثر من 70.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



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