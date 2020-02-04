عودة 10 تونسيين من الجزائر قادمين من "ووهان" الصينية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

نقلت طائرة عسكرية تونسية، مساء الإثنين، من الجزائر 10 تونسيين قادمين من مدينة ووهان الصينية، التي ضربها فيروس "كورونا الجديد"، بحسب وزارة الدفاع التونسية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الطائرة هبطت في مطار العوينة (بالعاصمة تونس)، وعلى متنها 10 تونسيين، بينهم رضيع، بعد أن تم إجلاؤهم من ووهان (وسط) بطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وصلت مطار هواري بومدين، فجر الإثنين.

وتابعت أن الفحوصات الأولية أكدت عدم إصابتهم بـ"كورونا"، وتم نقلهم، رفقة فريق طبي عسكري، وطاقم الطائرة إلى مكان الحجر الصحّي، حيث سيقيمون به طيلة 14 يومًا كإجراء احترازي.

ولم تسجل تونس أية إصابة بالفيروس.

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وكشفت الصين، لأول مرة، عن هذا الفيروس، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمدينة ووهان، وتسبب بوفاة 304 أشخاص وإصابة 14 ألف و380 حالة حتى الآن.

وأعلنت الفلبين، الأحد، أول حالة وفاة لصيني بـ"كورونا" خارج الصين.

وتسبب ظهور "كورونا الجديد" بحالة من الرعب سادت العالم، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية لكل الدول بالاستعداد لاحتمال اكتشاف حالات إصابة به.

في السياق، قالت السفارة الصينية بتونس، في بيان، الإثنين، إن "كورونا" أقل خطورة وفتكًا من فيروس "سارس"، المتسبب في مرض المتلازمة التنفسية الحادة، والذي ظهر في الصين عام 2003، وفق الوكالة التونسية الرسمية للأنباء.

وأضافت أن بكين لديها كامل الثقة والقدرة على السيطرة، في وقت قريب، على الفيروس، وستواصل تعزيز تعاونها بشكل منفتح وشفاف مع المجموعة الدولية، وخاصة مع منظمة الصحة العالمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.