هونغ كونغ تسجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت هونغ كونغ الثلاثاء وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد، لتصبح ثاني مكان خارج الصين القارية تسجل فيه وفاة بالمرض بعد الفيليبين.
وتوفي رجل في التاسعة والثلاثين من العمر في المنطقة التي كانت قد أغلقت كل المعابر مع الصين القارية، باستثناء اثنين، لمنع انتشر الفيروس.
وذكرت إحدى وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن الرجل توفي لمضاعفات نجمت عن مشاكل صحية يعاني منها أساسا وأدت إلى تعقيد معالجته.
واستنفرت هونغ كونغ بشكل كبير لمنع انتقال كورونا.
وما زالت هونغ كونغ تذكر تبعات انتشار فيروس سارس الذي أودى بحياة قرابة 300 شخص في هونغ كونغ و349 آخرين في الصين القارية في 2002 و2003.
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