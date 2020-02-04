وزير العدل : قريباً لن يتمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بعد حضورهما أمام القاضي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن قرب صدور قرار يلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي، للحصول على صك الطلاق ، مشيراً إلى أن الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا في وجودها .

وقال الصمعاني خلال لقائه مع برنامج «في الصورة» المذاع على قناة روتانا خليجية : ” قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة مؤثرة فيها خاصة في مسائل الفرقة والحضانة والنفقة والزيارة كان سابقاً يمكن للشخص أن يتم طلاقه من طرف واحد بدون حضور المرأة ” .

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وأضاف : ” سيصدر بإذن الله تعديل للوائح المرافعات الشرعية بحيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه وكذلك دعاوى الفرقة من المرأة إلا بوجود الزوجين” .

وأوضح الصمعاني آلية التنفيذ قائلاً : ” يحال الزوج والزوجة إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين ليتم عرض استمرار الرابطة الزوجية أو إعادتها خاصة إذا كان هناك أطفال ” .

وفي حالة عد الرغبة في استمرار الزواج قال الصمعاني : ” لا بد أن يتفقوا على حالة ما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وزيارة وتصدر في وثيقة تضمن الحقوق مباشرة وتحال لمحكمة التنفيذ لتنفيذه مباشرة ، وإذا لم يتم هذا الاتفاق ستحال إلى محكمة الأحوال الشخصية لتفصل فيها خلال شهر” .