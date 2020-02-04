وزير العدل : قريباً لن يتمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بعد حضورهما أمام القاضي

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن قرب صدور قرار يلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي، للحصول على صك الطلاق ، مشيراً إلى أن الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا في وجودها .
وقال الصمعاني خلال لقائه مع برنامج «في الصورة» المذاع على قناة روتانا خليجية : ” قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة مؤثرة فيها خاصة في مسائل الفرقة والحضانة والنفقة والزيارة كان سابقاً يمكن للشخص أن يتم طلاقه من طرف واحد بدون حضور المرأة ” .
وأضاف : ” سيصدر بإذن الله تعديل للوائح المرافعات الشرعية بحيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه وكذلك دعاوى الفرقة من المرأة إلا بوجود الزوجين” .
وأوضح الصمعاني آلية التنفيذ قائلاً : ” يحال الزوج والزوجة إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين ليتم عرض استمرار الرابطة الزوجية أو إعادتها خاصة إذا كان هناك أطفال ” .
وفي حالة عد الرغبة في استمرار الزواج قال الصمعاني : ” لا بد أن يتفقوا على حالة ما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وزيارة وتصدر في وثيقة تضمن الحقوق مباشرة وتحال لمحكمة التنفيذ لتنفيذه مباشرة ، وإذا لم يتم هذا الاتفاق ستحال إلى محكمة الأحوال الشخصية لتفصل فيها خلال شهر” .
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