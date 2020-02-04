أصحاب 5 جنسيات معفيين من الرسوم المستحقة للدولة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر عن وجود توجيهات بخصوص إعفاء مقيمين من 5 جنسيات أفريقية، من جميع الرسوم المستحقة للدولة من رسوم الجوازات، والغرامات، وترحيل من يرغب منهم عن البلاد.

ويأتي ذلك على أن تكون مدة الإعفاء 3 أشهر، قابلة للتمديد بموافقة الجهات المختصة، وتكون البداية من منطقة مكة المكرمة ثم تمتد إلى بقية المناطق.

ويشمل هذا القرار المقيمين القادمين من: إثيوبيا، الصومال، إرتيريا، نيجيريا، وتشاد، حيث سيتم تسجيل المستحقات عليهم ديونا مستحقة يجب سدادها في حالة رغبتهم في العودة لاحقا إلى المملكة.