- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر عن وجود توجيهات بخصوص إعفاء مقيمين من 5 جنسيات أفريقية، من جميع الرسوم المستحقة للدولة من رسوم الجوازات، والغرامات، وترحيل من يرغب منهم عن البلاد.
ويأتي ذلك على أن تكون مدة الإعفاء 3 أشهر، قابلة للتمديد بموافقة الجهات المختصة، وتكون البداية من منطقة مكة المكرمة ثم تمتد إلى بقية المناطق.
ويشمل هذا القرار المقيمين القادمين من: إثيوبيا، الصومال، إرتيريا، نيجيريا، وتشاد، حيث سيتم تسجيل المستحقات عليهم ديونا مستحقة يجب سدادها في حالة رغبتهم في العودة لاحقا إلى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب 5 جنسيات معفيين من الرسوم المستحقة للدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.