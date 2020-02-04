20 ألف وظيفة لخريجي كليات الصيدلة بالمملكة بعد التوطين

صحيفة الخليج الالكترونية

تعمل المرحلة الأولى من توطين قطاع الصيدلة في المملكة، على توطين 20 % من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 1 ذي الحجة 1441 هـ؛ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداءً من 1 ذي الحجة 1442 هـ.

وتحتاج صيدليات خدمة المجتمع البالغ عددها حوالي 9000 صيدلية، لصيدليين بما يوفر للخريجين ما يقارب من 20 ألف وظيفة على أقل تقدير في ظل وجود 29 كلية للصيدلة بالمملكة يتخرج منها ما يناهز 1000 صيدلي وصيدلية كل عام.

وكانت هيئة التخصصات الصحية، قد توقعت زيادة عدد الصيادلة السعوديين من الجنسين خلال خمس سنوات (من 2018 حتى 2022) بنسبة 149% عن الأرقام الحالية بواقع 12377 صيدلياً سيتم تخريجهم من الجامعات، بواقع 6668 من الإناث و5709 ذكور.