شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تعيين 219 معلمة بديلة من الدفعة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قالت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم أصدرت مساء أمس (الإثنين)، قراراً يقضى بتعيين 219 معلمة بديلة من الدفعة الثالثة.
وأوضحت المصادر أن التعليم أرسلت رسائل نصية على هواتف المعلمات البديلات اللواتي صدر لهن قرار التعيين، وطلبت منهن الدخول على نظام فارس لاستكمال إجراءات المباشرة، حسب “عكاظ”.
وأشارت المصادر إلى أن المعلمات البديلات ممن شملهن قرار التعيين أنهين تسجيل رغباتهن المكانية بشقيها التعليمي والإداري بعد استكمال كافة الأوراق الثبوتية، فيما لا يزال عدد آخر ينتظرن استكمال أوراقهن الثبوتية ومسيرات الرواتب من بعض إدارات التعليم بالمناطق، وهو الأمر الذي وقف حجر عثرة في تعيينهن.
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