عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرار مهم من يوتيوب بشأن الفيديوهات المضللة

الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن موقع يوتيوب الإثنين أنه سيزيل أي تسجيلات فيديو مرتبطة بالانتخابات في حال "تم التلاعب بها أو تزويرها" لتضليل الناخبين، وذلك في مسعى جديد لمكافحة التضليل المعلوماتي على الانترنت.



وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال الموقع الذي تملكه شركة جوجل إنه يتخذ هذه الإجراءات في إطار جهوده ليصبح "مصدرا أكثر موثوقية" للأخبار ولنشر "الخطاب السياسي الصحي".

وقالت ليزلي ميلر نائبة رئيس يوتيوب لشؤون الحكومات والسياسة العامة في مدونة إن معايير الموقع ستحظر "المحتوى الذي تم التلاعب به أو تزويره بطريقة تضلل المستخدمين.. ويمكن أن يشكل تهديداً جسيما وأحداث ضرر كبير".

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كما يحظر الموقع المحتوى الذي يهدف إلى تضليل الناس بشأن الاقتراع أو عمليات الإحصاء.

واجتمعت "جوجل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك"، في سبتمبر/أيلول الماضي في مقر الأخيرة مع ممثلين عن الحكومة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية؛ لمناقشة السبل الأفضل لحماية الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الجاري من مخاطر التلاعب الإلكتروني بالرأي العام.

وحسب اتهامات ترددها مصادر أمنية وحزبية في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية، استخدمت في 2016 حملات تلاعب مرتبطة بروسيا وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على المستخدمين مرتين.

وهما خلال الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيضاً خلال الحملة الرئاسية التي انتهت بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.