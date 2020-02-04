دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعدما تخلت مايكروسوفت عنه: كيف تحمي جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 7؟

أعلنت شركة مايكروسوفت توقفها عن دعم نظام تشغيلها الشهير ويندوز 7 بداية من الشهر الماضي، ورغم أن الملايين من مستخدمي هذه النسخة سيظل بإمكانهم استخدامها، إلا أنهم سيكونون محط أنظار الهاكرز وقراصنة المعلومات، خاصة بعدما صار نظامهم أكثر عرضة لمخاطر الأمان.

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وفيما أوصت شركة مايكروسوفت أصحاب نسخة ويندوز 7 بضرورة الترقية إلى النسخة الأعلى ويندوز 10، فإن بعض خبراء التقنيات وجهوا عدداً من النصائح لهؤلاء الذين مازالوا يستخدمون النسخة الأقدم، من أجل حماية أنفسهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها مستقبلاً:

استخدام برامج مكافحة الفيروسات

احرص على أن تثبيت برنامج جيد وفعال لمكافحة الفيروسات، وتأكد أنه يدعم نظام تشغيل ويندوز 7، وقم أيضاً بتحديثه بآخر الإصدارات بشكل منتظم.

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تحديث التطبيقات المثبتة

من الضروري التأكد أن التطبيقات المثبتة على جهازك مُحدثة إلى آخر إصدار، وذلك لسد أي ثفرة تقنية قد تكون موجودة في الإصدارات القديمة.

الاستعانة بمتصفح آمن

استخدم متصفح آمن عند دخولك إلى الإنترنت، حيث يوصي الخبراء بالاستعانة بمتصفح كروم، حيث أنه يوفر لك دعماً حتى منتصف يوليو 2021.

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فصل الإنترنت في حال عدم استخدامه

إذا كنت تستخدم جهازك بشكل رئيسي لإنجاز المهام التي لا تحتاج للاتصال بشبكة الإنترنت، فقم بفصل الخدمة عن الجهاز، ولا تقم بتوصيلها إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا.

تحديث نظامك إلى آخر إصدار

من المهم التأكد أن نظام تشغيلك مُحدث بآخر إصدار طرحته مايكروسوفت قبل توقفها نهائياً عن دعمه، فإذا كنت لم تفعل هذا بعد، عليك التأكد من تحديثه في أقرب وقت.المزيد:

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