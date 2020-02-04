لبنان.. تأجيل محاكمة عميل سابق لإسرائيل لضرورة علاجه من السرطان

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP

أرجأ القضاء اللبناني اليوم الاثنين محاكمة عامر الفاخوري القيادي السابق في مليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، المتعاملة مع الجيش الإسرائيلي إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

وأعلن قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، تأجيل موعد النظر في الدعاوى المقدمة من عدد من الأسرى المحررين ضد الفاخوري، إلى يوم 17 فبراير الجاري، بعدما تعذر سوقه إلى المحكمة بسبب خضوعه للعلاج الكيميائي إثر إصابته بسرطان الدم.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن مصادر وكلاء الفاخوري، أنه لا يزال يخضع لعلاج في المستشفى من داء السرطان الذي بلغ مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق عين لجنة طبية مؤلفة من طبيبين شرعيين للكشف على الحالة الصحية لفاخوري ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة لآلية السير بالتحقيقات معه.

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من الجدير ذكره، أن الفاخوري عاد إلى لبنان بجواز سفر أمريكي في أغسطس 2019 بعد 19 عاما من تواريه في إسرائيل، حيث سقطت الملاحقات القضائية بحقه بالتقادم، ما أثار موجة غضب كبيرة في لبنان.

ويعرف عن الفاخوري أنه "جزار معتقل الخيام" في مرحلة الاحتلال الإسرائيلي للبنان، حيث مارس أبشع أنواع الانتهاكات بحق الأسرى، وكان يعد من أبرز عملاء إسرائيل في لبنان في صفوف "جيش لحد" (جيش لبنان الجنوبي).

المصدر: لبنان 24+ النهار