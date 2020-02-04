شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع الصين في مواجهة فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دولة الإمارات تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة ما تشهده من انتشار لفيروس " كورونا " الجديد في بعض المدن الصينية، وأعربت عن ثقتها التامة في جهود الصين في الاستجابة الفاعلة والإدارة الحكيمة لهذا الوضع.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات قامت وبناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة للعمل معاً لتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات على استعداد كامل ومستمر لتسخير الموارد والإمكانيات المتاحة لديها للمساهمة القصوى في دعم الجهود الصينية الفاعلة.

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ومع تفشي فيروس "كورونا" بشكل مخيف داخل وخارج الصين واكتشاف العديد من الإصابات في بعض البلاد حول العالم، أجبر هذا الفيروس العديد من الهيئات الرياضية الدولية على رأسها اللجنة الأولمبية الدولية، على اتخاذ عدة قرارات تتعلق بالتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التى تنطلق خلال الفترة من 24 يوليو حتى 9 أغسطس ويتبقى على انطلاقها 171 يوما فقط.

قرر الاتحاد الصينى لكرة القدم تجميد نشاط كرة القدم فى الصين لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد خلال الأيام الماضية، وأعلن الاتحاد الصينى فى بيان رسمى تأجيل مباريات الدورى الصينى بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية.

أضاف البيان الصادر عن الاتحاد الصينى لكرة القدم أنهم سيحددون مواعيد المناسبات الرسمية فى وقت لاحق، مع الأخذ فى الاعتبار لكل التدابير الأمنية والصحية.