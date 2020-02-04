عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خدمة مميزة من شركة أبل لإصلاح الآيفون

الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بدأت شركة أبل Apple الأمريكية بتقديم خدمة إصلاح جديدة ستمكن عملاء الشركة من الاستقبال في منازلهم أحد مزودي الخدمة المعتمدين لديها لإصلاح وتحديث وتقديم جميع الخدمات التي يمكن للعملاء الحصول عليها داخل متاجر أبل Apple المعتمدة.



وبحسب موقع theverge.com، يمكن لحاملي ومالكي أجهزة أبل Apple داخل الولايات المتحدة التمتع بالخدمة الجديدة الموضوعة تحت التجربة حاليا عبر موقع Go Tech الذي يعد الموقع والوسيلة الوحيدة لحجز موعد مع ممثلي الشركة.

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وحتى الآن، لا تزال خدمة الإصلاح المنزلي المقدمة من أبل Apple تحت التجربة، حيث لم يتم تجربتها سوى داخل 6 مدن أمريكية؛ هي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وهيوستن ودالاس، على أن تتسع رقعة تقديم أبل Apple لخدمتها داخل الولايات المتحدة إلى ولايات أخرى في حال نجاح التجربة.

ويمكن للراغبين بالاستمتاع وتجربة خدمة الإصلاح المنزلي من أبل Apple، التي سيتم فرض رسوم زيارة منزلية عليها، الاطلاع على الخدمات المقدمة أولا عبر موقع Go Tech.

وتشمل خدمات الإصلاح مجموعة محدودة من الخدمات مثل تغيير بطاريات، وإصلاح شاشات هواتف آيفون iPhone، على أن تشمل خدمات الصيانة في المستقبل القريب قطع الغيار المختلفة لأجهزة أبل Apple الأخرى.

يُذكر أن أبل Apple لم تحدد جدولا زمنيا لانتشار تعميم خدمة الإصلاح الجديدة التابعة لها في مدن أمريكية جديدة أو على الصعيد العالمي.