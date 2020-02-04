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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركات التكنولوجيا الصينية تتحدى كورونا على طريقتها الخاصة

الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أبقت بعض شركات التكنولوجيا في الصين على العمل مستمر، وواصلت تصنيع المكونات والمنتجات على الرغم من دعوات الحكومة في عدة مدن وأقاليم لوقف العمل للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي.



وقالت شركة هواوي العملاقة للاتصالات الإثنين إنها استأنفت تصنيع منتجات مثل الأجهزة الاستهلاكية ومعدات شبكات الاتصالات وإن عملياتها تسير بشكل طبيعي.

وحسب رويترز، عادت الشركة للعمل بعد عطلة العام القمري الجديد بموجب إعفاء استثنائي يسمح لبعض القطاعات الحيوية بمواصلة العمليات على الرغم من دعوات من بكين لوقف كل الأعمال في بعض المدن والأقاليم.

وقال متحدث باسم هواوي إن أغلب الإنتاج في مدينة بإقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وتسبب القلق من انتشار فيروس كورونا في انخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار دولار في أول جلسة تداول، الإثنين، بعد عطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد.

وتراجعت الأسواق عند الفتح في أول جلسة لها منذ 23 يناير/كانون الثاني عندما أدى ظهور الفيروس إلى وفاة 17 شخصا في مدينة ووهان، بؤرة التفشي، في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وأكدت يانغتسي ميموري تكنولوجيز لتصنيع شرائح الذاكرة للأجهزة المحمولة والتي مقرها في ووهان، مركز تفشي المرض، أن عملياتها لم تتوقف.

وقال المتحدث باسم الشركة المدعومة من الحكومة في بيان "في الوقت الراهن، الإنتاج والعمليات في الشركة مستمران بصورة طبيعية وبانتظام".

وأكد عدم وجود حالات إصابة مؤكدة بالمرض بين موظفي وعمال الشركة وأنهم يطبقون إجراءات عزل وتقسيم معينة لضمان سلامة العاملين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن شركة تصنيع الشرائح الإلكترونية لم توقف العمليات حتى خلال عطلة العام القمري الجديد.

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كذلك لم تتوقف عمليات اس.ام.آي.سي لتصنيع أشباه الموصلات والتي قالت في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي إنها شكلت مجموعة عمل قبل العطلة لضمان استمرار تشغيل المصانع مع حماية العاملين والامتثال للقواعد التنظيمية الحكومية.

وواصلت شركات أجنبية العمل في مصانعها في الصين.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن سامسونج إلكترونكس لم تشهد أي تعطل في الإنتاج في مصنعها في شيآن رغم انتشار الفيروس دون أن يفصحا عن مزيد من التفاصيل.

وأكد ممثل عن الشركة أن المصنع يعمل كالمعتاد ولم يتوقف إنتاجه خلال عطلة العام القمري.

وقال ممثلون عن شركات سامسونج ديسبلاي وهاينكس وإل.جي ديسبلاي إن مصانعهم في الصين تعمل كالمعتاد.

لكن مصدرا من سامسونج قال لرويترز إن انتشار الفيروس قد يكون له تأثير على الإمداد والطلب.

وقال "من المنطقي إذا استمر الوضع لفترة طويلة أن يضر بالقطاع.. لكنني لا أعلم إلى متى سيستمر".

وأعلنت الصين، الثلاثاء، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية الإثنين.

ووفقا للتلفزيون الصيني، تم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 20438 حالة بينهم 425 وفيات.

يذكر أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات للسيطرة على الفيروس؛ منها قطع ولاية هوباي بكاملها عن العالم وتم حجز أكثر من 56 مليون نسمة.