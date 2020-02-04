عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فنادق الفقاعة.. جديد المنتجعات في إندونيسيا وتايلاند

الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

إذا كنت من محبي تجربة كل جديد في السفر، فقد ترغب في تجربة أحدث تقليعات الفنادق التي بدأت في الانتشار حول العالم، والتي يتم تصميمها داخل الغابات لضمان ليلة لا تنسى تحت النجوم وبجانب الحيوانات والطبيعة الخالصة.



أبرز تلك الفنادق فندق Bali's Bubble وفندق Jungle Bubble.

- فندق Bali's Bubble

موجود بجزيرة بالي الإندونيسية، ويشتهر بفقاعته المميزة سواء داخل الغابة أو على شاطئ البحر.

وتمنح الفقاعات الشفافة فرصة لتأمل السماء المرصعة بالنجوم في الليل، بينما في النهار يمكنك الاستمتاع بمناظر الغابة والشاطئ الرائعة.

وهناك حمام سباحة خاص بكل فقاعة، وإذا كنت ترغب في السباحة في المحيط، فالخبر السار هو أن الفندق يبعد بضعة أمتار عن أحد الشواطئ الرملية الخلابة التي تشتهر بها بالي.

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ويوفر الفندق أيضا كثيرا من الأنشطة مثل كرة الطائرة الشاطئية، وحتى البحث عن الكنوز لأولئك الذين يحبون بعض المغامرة في عطلتهم.

وأفضل ما يميز فندق الفقاعة ببالي أنه غير مكلف ولن تحتاج لميزانية ضخمة للإقامة فيه والاستمتاع بتلك التجربة الفريدة، حيث تبلغ تكلفة الإقامة فيه 25 دولارا في الليلة، وفقاً لموقع mirror.

- فندق Jungle Bubble

فندق "Jungle Bubble" فى شمال تايلاند ومصمم ليصبح أكثر فخامة، وتحيط به الأفيال التي تتجول بحرية، وتبلغ مساحة كل فقاعة نحو 22 مترا مربعا، وتم بناؤها باستخدام نسيج بوليستر عالي التقنية لضمان سلامتها.

ويكتسب المنتجع شهرة كبيرة، وذلك بفضل أجنحة الفقاعات الفاخرة الشفافة التي يطلق عليها Jungle Bubbles، والتي تقع في منطقة توجد فيها الأفيال المحلية بكثرة.

وليس غريبا أن يستيقظ ضيوف الفندق كل صباح ليروا أمامهم أفيالا تحيط بهم، حيث يوجد أكثر من 60 فيلا في المنتجع، وتم إنقاذها من شوارع المدينة التايلاندية، والآن تعيش في الغابة في سلام.

وعلى عكس فندق الفقاعات في بالي، يشتهر منتجع تايلاند بميزانيته المرتفعة، حيث تبلغ تكلفة الإقامة فيه نحو 585 دولارا في الليلة لشخصين، وفقا لموقع insider.