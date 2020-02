دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady ما الذي يجب عليك معرفته عن حظر بطاريات الليثيوم ايون عند السفر

يمكن أن تشكل بطاريات الليثيوم أيون والليثيوم المعدنية خطر نشوب حريق بشكل خاص على متن طائرة تجارية أو طائرة شحن، ولكن المشكلة ان معظم الكاميرات الرقمية اليوم تعتمد على هذا النوع من البطاريات عداك عن كاميرات تصوير الفيديو والكاميرات السينمائية والإضاءة المحمولة ايضاً، لذلك توجد لوائح تتعلق بالسفر والطيران على متن طائرات الركاب وطائرات الشحن. © القيادي ما الذي يجب عليك معرفته عن حظر بطاريات الليثيوم ايون عند السفر

بالنسبة للسفر الجوي المحلي في الولايات المتحدة، تضع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)

التابعة لوزارة النقل الأمريكية (DOT) بعض اللوائح الخاصة بنقل وشحن بطاريات الليثيوم،

المصنفة كمواد خطرة على الطائرات، لذلك نوصي بشدة أن تتوجه إلى موقع FAA

قبل السفر والترحال مع بطاريات الليثيوم أو شحنها.

للحصول على لوائح لتعبئة بطاريات الليثيوم الخاصة بك في حقائب محددة أو حقائب محمولة

قم بزيارة هذا الرابط، وللحصول على لوائح شحن بطاريات الليثيوم قم بزيارة هذا الرابط.

يمكن أن تتغير لوائح FAA في بعض الأحيان ، لذا ، يرجى التحقق من معرفتك

للقواعد الحالية قبل التوجه إلى المطار أو إرسال حقيبة معداتك للشحن، أيضًا قد يكون

لدى شركات الطيران لوائحها الخاصة فيما يتعلق بما يمكنك وما لا تستطيع حمله

على متن طائرة أو حزمة في أمتعتك التي تم فحصها.

استدعت بعض المواقف القواعد التي تؤثر على أجهزة معينة مثل أجهزة الكمبيوتر

المحمولة أو الهواتف الذكية، لذا اذا كان لديك أسئلة قبل السفر فيمكنك أيضًا الاطلاع

على حساب تويتر او فيسبوك الخاصة بإدارة سلامة النقل (TSA).

بالإضافة إلى ذلك بالنسبة للسفر الجوي الدولي قد تختلف اللوائح بناءً على إرشادات

الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أو لوائح سلطات الطيران المحلية وكذلك

شركة الطيران التي تسافر على متنها.

فيما يلي بعض نصائح الأمان العامة للعناية ببطاريات الليثيوم أيون من موقع

إدارة الصحة والسلامة المهنية (OSHA) لمنع الحرائق أو الانفجارات الصغيرة

الناجمة عن اصطدام الأجهزة الصغيرة التي تعمل بـ بطاريات الليثيوم . * نصائح للسفر بـ بطاريات الليثيوم ايون

– تأكد من اختبار بطاريات الليثيوم وأجهزة الشحن والمعدات المرتبطة بها

وفقًا لمعايير الاختبار المناسبة وتصنيفها للاستخدامات المقصودة.

– اتبع إرشادات الشركة المصنعة للتخزين والاستخدام والشحن.

– عند استبدال البطاريات وأجهزة الشحن لجهاز إلكتروني، تأكد من تصميمها

واعتمادها خصيصًا للاستخدام مع الجهاز وشرائها من الشركة المصنعة للجهاز

أو من موزع معتمد من الشركة المصنعة.

– قم بإزالة الأجهزة والبطاريات التي تعمل بالليثيوم من الشاحن بمجرد شحنها بالكامل.

– تخزين بطاريات الليثيوم والأجهزة في أماكن جافة وباردة.

– في حالة تلف بطاريات الليثيوم لا تقم بإستخدامها أو وضعها في حاوية

مقاومة للحريق والتخلص منها وفقًا للوائح المحلية.

– اتبع إرشادات الشركة المصنّعة حول كيفية إطفاء حرائق البطاريات الصغيرة،

والتي قد تشمل استخدام طفايات حريق كيميائية ABC أو طفايات حريق من فئة D

للمعادن والليثيوم أو الأوساخ أو الرمال.

