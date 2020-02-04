شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يجرى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر وتنسيق الجهود بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمى.

وقد أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" الیوم أن سعر سلة خاماتها المكون من 14خام ارتفع یوم الجمعة الماضية بـ 14 سنتا لیسجل 58.94 دولارا للبرميل مقارنة ب 58.80 دولارا للبرميل یوم الخمیس الماضي.

وأضافت منظمة الدول المصدرة للنفط ط اوبك ط بأن المعدل الشھري لسعر سلة أوبك لشھر ینایر بلغ 60.29 دولار أما فيما يتعلق بشھر ديسمبر الماضي فبلغ 66.48 دولارا للبرمیل الأمر الذي یظھر أن سعر السلة بلغ منذ بدایة العام الجاري وحتى نھایة الأسبوع الماضي 65.10 دولارا للبرمیل.

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وأشارت "أوبك "إلي أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ64.04 دولار للبرمیل.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها أو ما يعرف بـ "اوبك + " اجتماع خلال شهر فبراير الجاري من أجل مناقشة تأثير فيروس كورونا على الطلب عالميا علي النفط .

واليوم تراجعت أسعار خام برنت، إلى أقل مستوياتها فيما يزيد على عام نتيجة المخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أعقاب تفشي فيروس كورونا .