عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باحثون يطورون ورق حائط ذكى يقوى إشارة الواى فاى 10 مرات

الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

طور باحثون من معهد ماساتشوستس لتكنولوجيا علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعى ورق حائط ذكى، يمكن أن يقوى إشارة الواى فاى فى منزلك بنسبة تصل إلى عشر مرات، كما يتصل بالأجهزة المنزلية الذكية الصغيرة، إذ توصل الباحثون لهذا الابتكار بعد اكتشافهم وسيلة لتطوير سطح يمكن أن يعكس ويعزز الإشارات اللاسلكية.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قد يسمح ورق الحائط الذكى أيضا لأجهزة استشعار صغيرة باكتشاف مستويات التلوث فى الأماكن المغلقة، أو ضمان عمل مكبرات الصوت الذكية الأصغر أو حتى "الأجهزة الطبية الحيوية" داخل جسم الإنسان بدقة، وفقًا لمؤلفى الدراسة.

Advertisements

تكمن المشكلة فى التكنولوجيا الذكية الأصغر دائمًا فى أن الأجهزة الصغيرة بها هوائيات لاسلكية أصغر تكافح للحفاظ على إشارة جيدة، لذا قام فريق البحث بتطوير هذا السطح الذكى، والذى أطلقوا عليه اسم RFocus والذى يمكن تثبيته كخلفية فى المنزل أو المكتب.

لا يتطلب ورق الحائط الذكى الطاقة أو الأسلاك لأنه ببساطة "يعكس" الإشارة التى يتم طرحها بواسطة أجهزة أخرى، فعن طريق استخدامه، يمكن للجهاز أن يكون بمثابة "عنصر تحكم" ، بإرسال إشارة منخفضة الطاقة على الحائط، ثم يعكسها وينثرها عند الحاجة.

يمكن لورق الحائط الذكى أن يحسن متوسط ​​قوة الإشارة بحوالى 10 مرات فى بيئة مكتبية، وفقًا للباحثين، كما تستخدم التكنولوجيا برامج للتحكم فى آلاف الهوائيات اللاسلكية الصغيرة المدمجة فى السطح الذكي.

وقال هارى بالاكريشنان كبير مؤلفى الدراسة لـ VentureBeat: "كان الهدف الأساسى هنا هو استكشاف ما إذا كان بإمكاننا استخدام عناصر فى البيئة وترتيبها لتوجيه الإشارة بطريقة يمكننا التحكم بها فعليًا، فإذا كنت ترغب فى امتلاك أجهزة لاسلكية تنقل بأقل طاقة ممكنة، ولكن تعطيك إشارة جيدة، يبدو أن هذه طريقة واعدة للغاية للقيام بذلك".