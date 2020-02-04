عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موناليزا من مكعبات للبيع في مزاد بباريس

الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تطرح في العاصمة الفرنسية، باريس، لوحة الموناليزا بحلة حديثة للبيع في مزاد بباريس بعنوان "روبيك موناليزا" مكونة من 330 مكعب روبيك الثلاثي الأبعاد.



وقبيل انتهاء المعرض الضخم المخصص لليوناردو دافنشي في متحف اللوفر الفرنسي، تعرض اللوحة للبيع في 23 فبراير/شباط، وتقدر قيمتها بمبلغ يتراوح بين 120 ألف يورو و150 ألفا، بحسب دار "آركوريال" للمزادات، التي تخصص مزادا كاملا للفن المعاصر تطرح فيه أعمالا لكبار فناني الشارع المعاصرين.

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واللوحة من تصميم الفنان إينفايدر، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، والذي اشتهر بـ"غزوات" الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلدا، حتى أنه استحدث تيارا فنيا يلخص أعماله باسم "الروبيكوبية".

وأعاد "إينفايدر" تقديم مجموعة من أشهر اللوحات في العالم، كما خصصت له معارض كثيرة منذ 2005.

وكانت لوحة "روبيك موناليزا" أول قطعة من سلسلة من الأعمال تعيد تقديم أبرز اللوحات في تاريخ الفن، وهي بعنوان "روبيك ماستر بيسز".