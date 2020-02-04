عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موبيلات المستقبل .. هكذا ستبدو هواتف أندرويد فى 2022

الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شهد عام 2010 ثورة كبيرة في تصميم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ومع دخولنا في عام 2020، فقد بدأ الكثيرون بالفعل في التفكير في تصاميم جديدة للهواتف الذكية، حيث من المنتظر أن يكون 2020 أيضًا بداية ثورة جديدة في تصميم ومواصفات الهواتف الذكية، وذلك بحسب المسرب الشهير Ice Universe.



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ووفقا لموقع mspoweruser الأمريكى، فقد نشر Ice Universeعبر حسابه على تويتر مجموعة من تصميمات الهواتف الذكية، التى يقول إنها مستقبلية وستصل إلى المستخدمين بحلول 2022، حيث عرض بعض الصور التى توضح هذه المفاهيم، ووفقا له، فمن المنتظر أن نرى في 2022 هاتف يمتلك تسع كاميرات خلفية، حيث ستكون هذه الكاميرات في مربع كبير فى الخلف، والتي سيتم وضعها في المركز.

ولعل الأمر الأكثر إثارة هو حقيقة أن أكبر جهاز استشعار سيصل إلى حجم بوصة واحدة، علاوة على ذلك، سيبدو ترتيب مستشعرات الكاميرا مشابه جزئيًا لترتيب كاميرا Nokia 9، لكن من المحتمل أن تحتفظ الهواتف الذكية بوجود النوتش الموجود في الأعلى، على الرغم من الجهود المبذولة لمنح مستخدمي الهواتف الذكية تجربة حقيقية لكامل الشاشة، ولكن يبدو أن عددًا كبيرًا من الهواتف الذكية في عام 2022 سيحتوي على نوتش في الأعلى.

كذلك فهناك خبر سيئ أخر، فمن المنتظر أن يمتلك الهاتف شاشة منحنية من الجوانب، لكن بالنسبة لهواتف أيفون فإنها لن تعتمد على مثل هذه الميزة.