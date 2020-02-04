عرض خاص لـ «Ordinary Love» دعماً لرسالة «القافلة الوردية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف شاشة سينما «في أو إكس» في «مول الإمارات» بدبي، العرض الحصري والأول للفيلم الاجتماعي الرومانسي «Ordinary Love»، من بطولة النجم العالمي ليام نيسون المرشح لجائزة الأوسكار، إلى جانب الممثلة القديرة ليزلي مانفيل، ويذهب ريع تذاكر الفيلم لدعم جهود «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، في تنظيم مسيرة فرسانها العاشرة.

يأتي ذلك بعد شراكة جمعت «القافلة الوردية» مع مؤسسة «فرونت رو»، إحدى أبرز الشركات المتخصصة بتوزيع الأفلام السينمائية، ومؤسسة «في أو إكس سينماز»، لتنظيم أولى الفعاليات الخيرية احتفاءً بقرب موعد انطلاقة مسيرة فرسانها العاشرة، المسيرة الوطنية المعنية بالتوعية بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر والدوري عنه.

على هامش عرض الفيلم للمرة الأولى في الثامنة من مساء الإثنين المقبل، يتم تنظيم فحوص طبية مجاناً توفرها «القافلة الوردية» ضمن عيادة مؤقتة أمام صالة السينما ابتداءً من الجمعة المقبل وحتى الإثنين، من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساءً، وتشمل الخدمات المجانية فحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات اللاتي تتجاوز أعمارهن 18 عاماً، بالإضافة إلى جلسات التوعية الصحية حول سرطان الثدي وأهمية الفحص الذاتي شهرياً، فضلاً عن قسائم مراجعة لإجراء فحص تصوير الماموغرام للسيدات اللاتي تتجاوز أعمارهن 40 عاماً، مع ضمان توفير بيئة تراعي الخصوصية والراحة لكافة الضيفات الراغبات بإجراء الفحوص المجانية.

قالت جيانلوقا تشاكرا، المدير التنفيذي لمؤسسة «فرونت رو»: يتميز فيلم (Ordinary Love) عن غيره من أعمال الدراما التي تتناول قضية سرطان الثدي بأسلوبه الفريد الذي يثير مشاعر الأمل والتفاؤل لدى المشاهدين، فينبغي لنا جميعاً أن ندرك أهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، ويسرنا أن نسهم بدعم هذه القضية النبيلة.

وأضافت: تُعد هذه المرة الأولى التي تبرم فيها دار سينما شراكة مع إحدى المبادرات الرائدة في إطلاق حملات التوعية بسرطان الثدي بهذا الحجم والنطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا أن نكون سباقين لدعمها.

نشر الوعي

أعربت ريم بن كرم، رئيسة اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، عن سعادتها بهذه الشراكة، وقالت: السينما أداة مؤثرة ثقافياً وترفيهياً وتعليمياً، إذ تلعب دوراً بارزاً في نشر الوعي بالقضايا الاجتماعية الملحّة، وتحفزنا لمناقشة سبل تحقيق التغيير الإيجابي المنشود، وفي هذا الإطار يحمل الفيلم رسالة مبادرتنا الخيرية التي تسبق انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية.

وأضافت: أتوجه بالشكر ل «فرونت رو» و«في أو إكس سينماز» على إبرام هذه الشراكة الرامية لدعم جهودنا في نشر الوعي حول سرطان الثدي، الذي يعد واحداً من أكثر السرطانات شيوعاً بين النساء وفي الوقت ذاته أكثرها قابلية للشفاء في حال الكشف المبكر والعلاج الفوري، وهذا هو السبب الذي دفع القافلة الوردية لتنظيم العيادة الطبية المؤقتة لتوفير الفحوص المجانية على مدار أربعة أيام في مول الإمارات، وأدعو كافة المقيمين والزوار للمساهمة في دعم هذه القضية المجتمعية النبيلة وإجراء الفحوص والاستشارات الطبية.

يتناول الفيلم قصة توم وزوجته جوان التي تكتشف إصابتها بسرطان الثدي، ويلقي السرطان بظلاله على علاقة الزوجين ويضعهما في مواجهة مجموعة من التحديات أثناء صراعهما مع السرطان متسلحين بالمحبة والتضحية والإخلاص والتعاون. وحصل الفيلم على تقييم 97% على موقع النقد السينمائي روتين توماتوز، وينطلق عرضه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 13 فبراير الجاري، تزامناً مع موعد عرضه في الولايات المتحدة.