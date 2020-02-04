بشرى إماراتية.. اكتشاف مكمن غازي ضخم بين أبوظبي ودبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زفت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس بشرى جديدة لأبنائها بالإعلان عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة (أبوظبي) وجبل علي (دبي) بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، حيث يسهم هذا الكشف المهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي، وبما يدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» تهدف إلى تطوير موارد الغاز ضمن المشروع المشترك الذي أُطلق عليه اسم «مشروع جبل علي»، كما تابع سموهما عرضاً وشرحاً عن موقع المشروع، والطبيعة الجيولوجية للمكمن المكتشف، ومراحل المسح والاستكشاف التي جرى تنفيذها والتكنولوجيا التي استخدمتها أدنوك فيه، وكذلك خطط ومراحل تطوير المشروع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر»: «ستبقى أرضنا مبروكة ومعطاءة بالخير.. وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على «تويتر»: «شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية في الدولة».

وقّع اتفاقية التعاون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مدير عام هيئة دبي للتجهيزات والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي ل «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب الاكتشاف الذي تغطي مساحته 5 آلاف كيلومتر مربع، ضمن أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي، ما يعزز موقع دولة الإمارات بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم.