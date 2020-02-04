مهرجان نواكشوط للشعر العربي الثلاثاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الدورة الخامسة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي، يوم الثلاثاء المقبل، وتتواصل فعالياته حتى 13 من الشهر الجاري، بمشاركة 14 شاعراً.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن بيت الشعر في نواكشوط أسهم في تفعيل الحراك الثقافي في موريتانيا، كما لعبت الدورات السابقة من المهرجان دوراً بارزاً في الكشف عن مواهب جديدة، ليصبح البيت وجهة للمبدعين الشباب الذين احتضنهم ليقدموا أبرز إنتاجهم الذي يعبر عن صدق مشاعرهم وواقع تجاربهم ورؤاهم.

وقال العويس: «يمثل المهرجان تتويجاً للعمل السنوي لبيت شعر نواكشوط، الذي نجح في استقطاب الشعراء من خلال سلسلة من الفعاليات تتنوع بين الأمسيات والندوات، عززت بدورها التواصل الثقافي بين المبدعين وجمهورهم في محيط إبداعي وأدبي خلاق».

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ويتضمن برنامج المهرجان حفل تكريم الشعراء: مباركة البراء، محمد الحافظ أحمدو، الشيخ ببانا (أبو شجة)، ويقدم الحفل الإعلامي محمد بديدي.

أما اليوم الثاني فتبدأ فعالياته بقراءات شعرية بمشاركة مباركة البراء، وعثمان بون عمر لي، ومحمد المأمون محمد، وتقديم الإعلامية منى محمد، وتقام ليلاً أمسية يشارك فيها محمد الحافظ أحمدو، وأحمد بولمساك، ومحمد أحيد.

وفي اليوم الثالث من فعاليات المهرجان ستقدم قراءات شعرية يشارك فيها د. محمد المشري باب، ود. محمد المهدي محمد محمود، ود. محمد محفوظ، ود. أبوه بلبلاه، ويديرها د. محمد الأمين الناتي، كما تقام في نفس اليوم أمسية يشارك فيها الشيخ ببانا (أبو شجة)، وأحمد أبو المعالي، والحسن محم، ومحمد عبدالله الشيباني، وتديرها الإعلامية وردة اباه.