«التعاون الإسلامي»: «صفقة القرن» غير عادلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية. وقال عبر «تويتر» أمس: «في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، في حين أكدت منظمة التعاون الإسلامي بالإجماع رفضها الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة ب«صفقة القرن»، معتبرة أن الخطة لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام، وتفتقر إلى أبسط عناصر العدالة.

جاء ذلك في قرار صدر بختام اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لبحث تداعيات الإعلان عن الخطة الأمريكية. ودعا القرار الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الادارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وأكد القرار رفض أي خطة أو صفقة أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

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وشدد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. وذكر أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط - كخيار استراتيجي- لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين بما فيها مدينة القدس الشريف وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأضاف أن خطة الإدارة الأمريكية تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السلام بتنكرها بشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الاستقلال الوطني وحق العودة للاجئين، إضافة إلى تقويضها قواعد القانون والأعراف الدولية، كما تشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين. ودعا القرار الادارة الامريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الاوسط. وحذر القرار، الاحتلال من القيام بأي خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلاله الاستعماري بما فيها ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كافة هذه الاجراءات.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خلال اجتماع جدة، إن المنظمة تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية. وأكد الأمين العام للمنظمة أن «قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة»، مضيفاً: «نؤكد تمسكنا بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية». كما أشار العثيمين إلى دعم المنظمة أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية، وصولا إلى سلام شامل. وقال إن قضية فلسطين هي القضية المحورية للأمة الإسلامية. ودعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني. وقال: «مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». وأضاف ابن فرحان أن الرياض متمسكة بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة دولة فلسطين، الأمة الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه من خلال اعتماد مسار جاد ومسؤول يتمثل في العمل على رفع تكلفة استمرار هذا الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية من ضم وتهجير. وأكد المالكي الاستعداد الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دولياً، وفق المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، في شباط/‏ فبراير 2018، على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الأطراف.(وكالات)