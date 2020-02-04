راشد بن حميد: سعداء باعتماد تصاريح الإقامة الذهبية للمواهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتح اليوم باب الترشح لمنصب عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك بعد فوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمنصب الرئيس الجديد بالتزكية.

وسيتقدم المرشحون بأوراق الترشح إلى الأمانة العامة، على أن يقوم الرئيس الجديد باختيار القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي ستكون بالتزكية بناء على النظام الانتخابي الجديد. ويتوقع أن تشهد قائمة الشيخ راشد بن حميد عدداً من الأسماء التي تشغل حالياً منصب عضوية اللجنة الانتقالية.

هذا وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن قرار مجلس الوزراء باعتماد تصاريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية والمبدعين يأتي ضمن سلسلة القرارات التي تدعم كافة القطاعات، منها القطاع الرياضي الذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة ومستمرة من قبل القيادة الرشيدة، مثمناً هذا القرار الذي يأتي تجسيداً لنهج المحبة والتسامح.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبحضور عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، هشام الزرعوني، علي حمد البدواوي، أحمد يوسف بن درويش، عيسى مير، خلفان بالهول، أمل بوشلاخ، عائشة الطنيجي أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وناصر بن ثعلوب الدرعي، وعبدالله الكنزي مقرراً.

وناقش الاجتماع برنامج منتخبنا الوطني الأول، استعداداً لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس/‏آذار المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وأكدت اللجنة دعمها الكامل للأبيض، وتوفير كل احتياجاته.

وفيما يتعلق بموعد المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019-2020، قررت اللجنة الانتقالية عقد اجتماع مشترك بين لجنة المنتخبات والمسابقات ورابطة المحترفين؛ لبحث تحديد موعد جديد للمباراة النهائية؛ بهدف إتاحة المجال أمام المنتخب الوطني للاستعداد الأمثل لمباراتي ماليزيا وإندونسيا.