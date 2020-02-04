شكرا لقرائتكم خبر عن «المكتبة الشاطئية» تحط في الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطت «المكتبة الشاطئية المتنقلة» التي أطلقتها مبادرة «ثقافة بلا حدود»، بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، على شاطئ الحمرية في إمارة الشارقة، لتجمع بين الكتاب والأنشطة التفاعلية، حيث نظمت جلسة بعنوان «جرعة ثقافة»، قدمها الدكتور أسامة اللالا، المتخصص في الصحة والنشاط البدني، وحضرها مجموعة من الكاتبات والأديبات، بالإضافة إلى مرتادي الشاطئ. وتحدث اللالا عن مواضيع ذات علاقة بأهمية النشاط البدني، والنظم الصحية السليمة والتغذية الصحية. وتخللت الجلسة باقة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة والألعاب الجماعية الشاطئية المرحة التي ركزت على مهارات بناء فرق العمل، والتفكير الإبداعي، وتحفيز المخيلة.

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