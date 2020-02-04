مستشفى أنشئ في 8 أيام في ووهان يستقبل المصابين بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين: إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان، بإقليم هوبي وسط البلاد في ديسمبر/‏‏كانون الأول الماضي ارتفع إلى 361 حالة بنهاية يوم الأحد بزيادة 57 حالة على اليوم السابق. وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات.

ولا تزال ووهان وغيرها من المدن في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها، وتواجه الصين عزلة دولية متزايدة أيضاً؛ بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من البلاد وإليها، وحظر دخول الوافدين من الصين. وبعد عطلة استمرت عشرة أيام؛ بمناسبة راس السنة القمرية الصينية، تكبدت أسواق المال الصينية التي استأنفت عملها، أمس الاثنين، والتي تشعر بقلق كبير من شلل البلاد وآفاق اقتصادية سيئة، خسائر كبيرة.

في شنجهاي؛ العاصمة الاقتصادية للبلاد، يتم منع الموظفين من الدخول إلى أماكن العمل بموجب مذكرة صدرت عن البلدية، وتنص على تأجيل استئناف النشاط إلى العاشر من فبراير/‏‏شباط.

وفي بكين يضع كل السكان تقريباً أقنعة واقية، بينما بقي حي الأعمال مقفراً، وكانت حركة السير أقل بكثير بعد نهاية أسبوع هادئة. وتجري مراقبة حرارة القادمين بشكل منهجي عند مداخل الأبنية والمكاتب والأماكن العامة مثل الحدائق.

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ومنحت الحكومة ثلاثة أيام عطلة إضافية.

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن مستشفى تم بناؤه في ثمانية أيام فقط لعلاج المصابين بالفيروس في ووهان بدأ في استقبال المرضى، ويضم المستشفى ألف سرير. وشارك أكثر من 7500 عامل. ورافقت عملية بناء «المستشفى الميداني» المُسمى «جبل نار الرب» دعاية إعلامية كبيرة شملت بثاً متكرراً للقطات على التلفزيون. وسمحت خدمة إلكترونية للفيديو بمتابعة أعمال البناء في الموقع للمستشفى. وسيتولى طاقم طبي من 1400 عسكري الاهتمام بالمرضى.

ويجري تشييد مستشفى آخر أكبر يتسع ل1600 شخص في المدينة، سيفتح أبوابه غداً الأربعاء.

وقد أعلنت الصين، أنها «بحاجة ملحة» لأقنعة طبية واقية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هواتشون يانغ في إيجاز صحفي «ما تحتاج إليه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية». وقالت وزارة الصناعة، إن المصانع الصينية تنتج نحو عشرين مليون قناع في اليوم عندما تعمل بكامل طاقتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة تيان يولونغ أن المصانع استأنفت نشاطها مع انتهاء عطلة رأس السنة القمرية، وهي تعمل الآن بما بين «ستين وسبعين في المئة من قدرتها». وإجمالاً، يتوجب أن يضع 300 مليون شخص أقنعة واقية. ومن غير المعهود أن تعترف الصين بعجزها عن مواجهة أزمة داخلية.

(وكالات)