إقلاع أول طائرة أممية تقل مرضى يمنيين من صنعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أمس الاثنين، بإطلاق عملية «الجسر الجوي الطبي» التي جلبت المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.

وانطلقت، أمس، الرحلة الأولى لعملية «الجسر الجوي الطبي» التي نقلت سبعة مرضى؛ بينهم أطفال يعانون الفشل الكلوي مع مرافقيهم من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وبحسب بيان الأمم المتحدة: تسافر بقية المجموعة الأولى المكونة من 30 مريضاً في رحلة ثانية، بينما يتبعها المزيد من المرضى على الرحلات الجوية اللاحقة. وقامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع سلطات الصحة العامة المحلية والسكان بتنسيق هذه الرحلات الجوية. وتأتي رحلات «الجسر الجوي الطبي» كجزء من المساعدات الإنسانية المستمرة للأمم المتحدة في اليمن، بما في ذلك تقديم الدعم لنظام الرعاية الصحية.

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وقال جريفيث: إن الأمم المتحدة ممتنة للبلدان المضيفة وللمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأيضاً للمملكة العربية السعودية؛ لجهودها في هذا الإجراء الإنساني. وأضاف: تعاونت العديد من كيانات الأمم المتحدة، والعديد من الحكومات في المنطقة وحول العالم؛ لتزويد هؤلاء المرضى بالعلاج الذي يحتاجون إليه في الخارج، ونحن ممتنون لهم جميعاً.

ميدانياً، أظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فراراً جماعياً لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية أثناء مباغتتهم من قبل قوات الجيش الوطني في نهم والجوف. وأعلن الجيش اليمني أنه أحبط، عملية تقدم لميليشيات الحوثي الانقلابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة. وقال ركن عمليات لواء الصقور العقيد عبدالله الصلوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن عناصر الميليشيات الانقلابية حاولت الالتفاف والتسلل إلى «الربع والطربال» الاستراتيجيتين اللتين تطلان على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي. وأوضح: إن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإسناداً برياً ومدفعياً من تحالف دعم الشرعية. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد الميليشيات.

وقُتلت امرأة مسنة وطفل، وأصيب طفلان آخران؛ إثر قصف شنته ميليشيات جماعة الحوثي على منازل المواطنين بمديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة. وأكد مصدر محلي في الحديدة، سقوط قذائف هاون حوثية على منازل المواطنين في المتينة، ما أدى إلى مقتل امرأة مسنة تُدعى مريم حسن محمد، والطفل محمد سلمان (10 سنوات)، إلى جانب إصابة طفلين؛ هما: عديلة عادل داؤود (13 سنة)، ومحمد عادل داؤود (7 سنوات)، بجروح شديدة خلفتها شظايا قذائف الهاون الحوثية.

كما قُتل طفل؛ إثر انفجار لغم زرعته ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية في منطقة المسنا التابعة لمديرية الحوك، جنوبي مدينة الحديدة.