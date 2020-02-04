شكرا لقرائتكم خبر عن بطلات الإمارات ومصر والجزائر يتألقن في الكاراتيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

انطلقت، أمس، منافسات النسخة الخامسة من دورة الأندية العربية للسيدات «الشارقة 2020»، المقامة برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 78 نادياً، من 18 دولة تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية، علماً بأن النسخة الخامسة سجلت رقماً قياسياً من حيث عدد الأندية والدول المشاركة، وجاءت الانطلاقة رائعة في كرة الطائرة والسلة والقوس والسهم والكاراتيه.

سيطرت لاعبات الإمارات ومصر والجزائر على بساط الكاراتيه «فردي»، في المنافسات التي أقيمت على صالة نادي الشارقة بالحزانة، بعد حصول كلّ منهن على ميداليتين ذهبيتين في أول أيام المنافسات.

وحصدت لاعبات الإمارات أولى الميداليات الذهبية إلى جانب لاعبات من مصر والجزائر، ضمن منافستي «الكاتا» و«الكوميتيه» فردي، على أن تستكمل المسابقة اليوم، بإقامة منافسات الفرق، ولكلتا المسابقتين أيضاً على صعيد «الكاتا» و«الكوميتيه».

وأهدت حوراء العجمي بلادها الإمارات أولى الميداليات الذهبية في الدورة بعد فوزها على البحرينية رحمة العباسي لاعبة نادي البحرين في نهائي وزن تحت (50 كيلوجراماً)، بنتيجة 8-3، قبل أن تكمل مواطنتها فاطمة خصيف المهمة بحصد ثاني الميداليات الذهبية للإمارات، بفوزها في نهائي «كوميتيه» فوق 68 كيلوجراماً على المصرية ندا عيد لاعبة البنك الأهلي المصري بواقع 2-0.

وحصدت لاعبتا الجزائر الميداليتن الذهبيتين ضمن منافسات «الكوميتيه»، عقب فوز لاعبة نادي بئر التوتة صفية دين بلقب وزن تحت 68 كيلوجراماً على لاعبة البنك الأهلي المصري أفراح موسى بواقع 4-1، قبل أن تضيف زميلتها في النادي نفسه رافدة مقداس ذهبية وزن تحت 61 كيلوجراماً بتغلبها في النهائي على لاعبة بنك الأهلي المصري ناريمان مصطفى بنتيجة (3-0).

وبشكل مغاير، جاءت ذهبية لاعبات مصر مناصفة بين كلتا المسابقتين، بعد أن أحرزت رضوى أحمد لاعبة البنك الأهلي المصري ذهبية «الكاتا» بفوزها في النهائي على لاعبة نادي الفتاة الكويتي ياسمين المطوع بواقع «24-22»، قبل أن تذهب ذهبية فردي «كوميتيه» لوزن تحت 55 كيلوجراماً لزميلتها في النادي أحلام حمدي عقب تغلبها في النزال النهائي على لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة اليازية إسماعيل.

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توجت اللاعبات الفائزات الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وعيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للعبة، وندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وميثاء بن ضاوي مدير الدورة.

وشهدت ضربة البداية لبطولة الكرة الطائرة انطلاقة قوية، وحقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة فوزاً مستحقاً على نظيره نادي جامعة نورة السعودي بثلاثة أشواط نظيفة في اللقاء الذي جمعهما، أمس، وقدم الفريقان مباراة قوية عكست مستويات جيدة ومتطورة حظيت بتفاعل كبير من الجمهور، وحسمت لاعبات الشارقة الشوط الأول لمصلحتهن بنتيجة 25- 13، ثم الشوط الثاني بنفس النتيجة 25 - 13، قبل أن ينهين الشوط الثالث بنتيجة 25 -18، ليحصدن أول 3 نقاط في مشوار المنافسات.

وحقق نادي الوصل الرياضي الإماراتي فوزاً مستحقاً على نظيره الأردني «دي لا سال» 3 - 0، بعد مواجهة متكافئة من كلا الطرفين كان النادي الأردني فيها نداً قوياً.

وتقدم نادي دي لاسال الأردني الوافد الجديد للدورة خلال الشوط الأول، لكن لاعبات الوصل الإماراتي سرعان ما قلبن الطاولة وحسمن الشوط لمصلحتهنّ بنتيجة 25 - 17، وواصلن التفوق ليحسمن الشوط الثاني بنتيجة 25-16، ثم الثالث بفارق مريح 25-18، ليكسبن المواجهة بثلاثة أشواط نظيفة من دون ردّ وحلّقن بأول ثلاث نقاط في رحلة بحث الفريق الوصلاوي عن لقبه الخامس في الدورة.

وكانت صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة احتضنت افتتاحية انطلاقة منافسات الكرة الطائرة، بمواجهة جمعت فريقي نادي المجمع البترولي الجزائري والنادي الأهلي البحريني، وحسم المجمع البترولي نتيجة المباراة لمصلحته 3 - 0، وسط حضور جماهيري كبير.

ونجح النادي الجزائري في إنهاء الشوط الأول لمصلحته بسهولة بنتيجة 25-12، ثم الثاني 25 - 15، ولم يجد المجمع البترولي أي صعوبة في إنهاء الشوط الثالث لصالحته بنتيجة 25- 8.